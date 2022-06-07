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ЭКОНОМИКА РБ
КГК ПРОВОДИТ ОПРОС О ДОСТУПНОСТИ И АКТУАЛЬНОСТИ ЭЛЕКТРОННЫХ СЕРВИСОВ СИСТЕМЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГРОДНЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
17:34 07.06.2022
На интернет-сайте Комитета госконтроля проводится опрос о доступности и актуальности электронных сервисов системы здравоохранения Гродненской области.
Респондентам предлагается ответить на вопросы , связанные с использованием электронных сервисов (к примеру, «Запись на прием к врачу в электронном виде»), доступностью получения информации на сайтах медицинских учреждений, приобретением лекарств по электронному рецепту и др.
Результаты опроса будут использованы при проведении контрольных мероприятий.
Интернет-опрос проводится по 11 июня 2022 года.
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