ЭКОНОМИКА РБ

КГК ПРОВОДИТ ОПРОС О ДОСТУПНОСТИ И АКТУАЛЬНОСТИ ЭЛЕКТРОННЫХ СЕРВИСОВ СИСТЕМЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГРОДНЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

17:34 07.06.2022 На интернет-сайте Комитета госконтроля проводится опрос о доступности и актуальности электронных сервисов системы здравоохранения Гродненской области. Респондентам предлагается ответить на вопросы , связанные с использованием электронных сервисов (к примеру, «Запись на прием к врачу в электронном виде»), доступностью получения информации на сайтах медицинских учреждений, приобретением лекарств по электронному рецепту и др. Результаты опроса будут использованы при проведении контрольных мероприятий. Интернет-опрос проводится по 11 июня 2022 года.