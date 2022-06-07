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ЭКОНОМИКА РБ
МТС ЗАПУСТИЛ ИНТЕРАКТИВНЫЕ СТЕНДЫ УМНОГО ДОМА
17:18 07.06.2022
В офисах МТС появились бренд-зоны товаров Умного дома от Xiaomi.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе компании, посмотреть и протестировать на стендах сценарии взаимодействия смарт-устройств, способных работать самостоятельно, можно в Минске, Бресте, Витебске, Гродно и Могилеве. А по 30 июня ряд устройств можно приобрести еще и со скидкой до 200 рублей.
Все представленные в бренд-зоне товары подключены в единую сеть и готовы продемонстрировать несколько сценариев работы. Посетитель салона связи сможет запустить любой из уже предложенных алгоритмов или попробовать задать свой самостоятельно. И таким образом воочию увидеть, что из себя представляет система Умный дом.
На интерактивных стендах размещены роботы-пылесосы, увлажнители, беспроводные выключатели, наружные камеры наблюдения, веб-камеры, умные лампы, розетки, чайники и светильники. Дополняют их многочисленные датчики, которые следят за температурой, влажностью, освещением, движением и т. д. В бренд-зонах Xiaomi есть и смартфоны, с помощью которых можно посмотреть уже существующие сценарии или сформировать собственный.
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