В Гродненской области продолжают регистрироваться случаи хищения денежных средств с банковских карт.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Следственном комитете Беларуси, только за истекшие семь дней следователями Гродненской области возбуждено более 20 подобных уголовных дел, при этом общая сумма ущерба потерпевшим составила более 8 тысяч рублей.

Киберпреступники продолжают обманывать доверчивых граждан, используя разнообразные способы психологического воздействия. Наиболее распространенными являются «вишинг» и «фишинг».

Вишинг – форма мошенничества, когда злоумышленники, используя мобильный телефон, представляются, например, сотрудником банка, и под разными предлогами выманивают персональные данные платежных банковских карт, чтобы похитить денежные средства.

Так, в правоохранительные органы обратилась 59-летняя жительница Волковыска и сообщила о хищении денежных средств с ее карт-счета.

В ходе допроса женщина рассказала, что ей позвонил якобы сотрудник банка и сообщил, что с ее счета злоумышленники пытаются похитить денежные средства. Для того, чтобы предотвратить хищение, они посоветовали местной жительнице продиктовать коды-подтверждения, которые ей будут приходить на мобильный телефон, что потерпевшая, не раздумывая, и сделала. После разговора с «сотрудником банка» она не досчиталась на банковском счете почти 1000 рублей.

Еще одним из способов завладения реквизитами платежных банковских карт является - фишинг. Зачастую злоумышленники используют популярную торговую площадку, где выступают в роли «покупателей». Мошенники присылают потерпевшим ссылку на сайт, на первый взгляд, внешне неотличимый от настоящего. После того как пользователь попадает на фишинговый сайт, вводит реквизиты своей банковской карты, злоумышленники получают доступ к банковским счетам потерпевших.

К примеру, 60-летняя жительница Волковыска решила продать швейную машинку. С ней в мессенджере связался так называемый покупатель, который сообщил, что хотел бы приобрести интересующий товар с доставкой, и отправил ей фишинговую ссылку. Перейдя по которой, женщина ввела реквизиты своей банковской карты и лишилась более 1600 рублей.

По данным фактам Волковысским районным отделом Следственного комитета возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 212 (хищение имущества путем модификации компьютерной информации) Уголовного кодекса Республики Беларусь.

Районным отделом Следственного комитета проводится комплекс необходимых следственных и иных процессуальных действий, направленных на установление лиц, причастных к совершению преступлений.

Следственный комитет в очередной раз призывает граждан быть бдительными и внимательными! Чтобы не стать жертвой подобных преступлений, следователи рекомендуют соблюдать следующие правила:

не передавайте данные платежных банковских карт в том числе в ходе переписки в интернете или по телефону, третьим лицам;

не переходите по подозрительным ссылкам и не открывайте подозрительные письма;

осуществляйте оплату в интернете только на проверенных ресурсах.