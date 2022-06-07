Экспорт товаров резидентов СЭЗ «Брест» в I квартале 2022 года увеличился на 5,3% и достиг $210,9 млн.

Как сообщает сайт СЭЗ, доля экспорта в объеме производства составила 75%.

Положительное сальдо внешней торговли товарами в целом по СЭЗ «Брест» составило $57,2 млн.

Резидентами СЭЗ «Брест» в I квартале 2022 года привлечено $99,3 млн иностранных инвестиций. Прямые иностранные инвестиции на чистой основе составили $60,0 млн, что является максимальным результатом за весь период деятельности СЭЗ «Брест».

Резидентами СЭЗ «Брест» уплачено 61,9 млн рублей налогов, сборов и других обязательных платежей в бюджет (темп роста – 109,4%).

На 1 апреля 2022 года на территории СЭЗ зарегистрированы 74 резидента.

В I квартале 2022 года в качестве резидентов СЭЗ были зарегистрированы 2 предприятия с суммарным объемом заявленных инвестиций $76 млн.

Среднесписочная численность работающих составила 22409 человек. На дополнительно введенные рабочие места приняты 128 работников.

Среднемесячная зарплата работающих в СЭЗ достигла 1391 рубль (темп роста – 112,9%) Это на 8% выше, чем в среднем по области.