ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
07.06.2022

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


ЭКСПОРТ ТОВАРОВ РЕЗИДЕНТОВ СЭЗ «БРЕСТ» В I КВАРТАЛЕ 2022 ГОДА УВЕЛИЧИЛСЯ НА 5,3%


16:11 07.06.2022

Экспорт товаров резидентов СЭЗ «Брест» в I квартале 2022 года увеличился на 5,3% и достиг $210,9 млн.

Как сообщает сайт СЭЗ, доля экспорта в объеме производства составила 75%.

Положительное сальдо внешней торговли товарами в целом по СЭЗ «Брест» составило $57,2 млн.

Резидентами СЭЗ «Брест» в I квартале 2022 года привлечено $99,3 млн иностранных инвестиций. Прямые иностранные инвестиции на чистой основе составили $60,0 млн, что является максимальным результатом за весь период деятельности СЭЗ «Брест».

Резидентами СЭЗ «Брест» уплачено 61,9 млн рублей налогов, сборов и других обязательных платежей в бюджет (темп роста – 109,4%).

На 1 апреля 2022 года на территории СЭЗ зарегистрированы 74 резидента.

В I квартале 2022 года в качестве резидентов СЭЗ были зарегистрированы 2 предприятия с суммарным объемом заявленных инвестиций $76 млн.

Среднесписочная численность работающих составила 22409 человек. На дополнительно введенные рабочие места приняты 128 работников.

Среднемесячная зарплата работающих в СЭЗ достигла 1391 рубль (темп роста – 112,9%) Это на 8% выше, чем в среднем по области.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 07.06.2022
валюта курс
EUR 2.7653
USD 2.6035
RUB 4.2414
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 07.06.2022
валюта курс +/-
EUR 2.7664 +0.0011
USD 2.6040 +0.0005
RUB 4.2626 +0.0212
все курсы архив

Курсы в банках
на 07.06.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.8000 2.8300
USD 2.6100 2.6290
RUB 3.3000 4.2300
подробнее

Конвертация в банках
на 07.06.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0710 1.0850
EUR/RUB 66.5000 83.0000
USD/RUB 62.0000 79.0000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте