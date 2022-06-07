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ЭКОНОМИКА РБ
ЭКСПОРТ ТОВАРОВ РЕЗИДЕНТОВ СЭЗ «БРЕСТ» В I КВАРТАЛЕ 2022 ГОДА УВЕЛИЧИЛСЯ НА 5,3%
16:11 07.06.2022
Экспорт товаров резидентов СЭЗ «Брест» в I квартале 2022 года увеличился на 5,3% и достиг $210,9 млн.
Как сообщает сайт СЭЗ, доля экспорта в объеме производства составила 75%.
Положительное сальдо внешней торговли товарами в целом по СЭЗ «Брест» составило $57,2 млн.
Резидентами СЭЗ «Брест» в I квартале 2022 года привлечено $99,3 млн иностранных инвестиций. Прямые иностранные инвестиции на чистой основе составили $60,0 млн, что является максимальным результатом за весь период деятельности СЭЗ «Брест».
Резидентами СЭЗ «Брест» уплачено 61,9 млн рублей налогов, сборов и других обязательных платежей в бюджет (темп роста – 109,4%).
На 1 апреля 2022 года на территории СЭЗ зарегистрированы 74 резидента.
В I квартале 2022 года в качестве резидентов СЭЗ были зарегистрированы 2 предприятия с суммарным объемом заявленных инвестиций $76 млн.
Среднесписочная численность работающих составила 22409 человек. На дополнительно введенные рабочие места приняты 128 работников.
Среднемесячная зарплата работающих в СЭЗ достигла 1391 рубль (темп роста – 112,9%) Это на 8% выше, чем в среднем по области.
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