ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
07.06.2022

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


АКАДЕМИЯ НАУК ПРЕДСТАВЛЯЕТ БОЛЕЕ 80 РАЗРАБОТОК И ТЕХНОЛОГИЙ НА ТИБО-2022


15:38 07.06.2022

Научные организации НАН Беларуси представляют более 80 разработок и технологий на XXVIII Международной специализированной выставке ТИБО-2022, которая проходит с 6 по 10 июня в Минске.

Объединенный институт проблем информатики НАН Беларуси демонстрирует работу целого ряда приложений, разработанных для системы здравоохранения. Среди них - «Web-Поликлиника», «Web-Лаборатория», «Web-Осмотр».

Так, например, автоматизированная информационно-аналитическая система (АИАС) «Web Поликлиника» предназначена для информационной поддержки эффективного осуществления функций учреждений здравоохранения за счёт управления информационными потоками, сбором, анализом и обработкой данных, получаемых в результате обследований и лечения амбулаторных больных. Мобильное приложение для планшетов «Web-Осмотр» предназначено для информационной поддержки деятельности врачей в учреждениях здравоохранения стационарного типа при обходе больных в палате (в том числе в «красной зоне»). Приложение позволяет получать доступ к электронной медицинской карте больного со всеми актуальными диагностическими и лабораторными данными.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе НАН Беларуси, разработки в области искусственного интеллекта, робототехники и цифровой картографии представлены самыми современными программными и программно-аппаратными комплексами для автоматизированной диагностики заболеваний, моделирования потенциальных лекарственных препаратов, обработки статических и динамических изображений, прогнозного мониторинга чрезвычайных ситуаций природного характера, управления сельскохозяйственной техникой на основе систем технического зрения и многоуровневой системой дистанционного зондирования Земли.

Отдельного внимания заслуживает культурно-туристический блок, в рамках которого буду продемонстрированы мобильные приложения для туристов, программный комплекс визуализации 3-D моделей архитектурных объектов и научно-методический цифровой центр наследия М.К. Огинского.

Центр систем идентификации НАН Беларуси представляет цифровую систему идентификации и прослеживаемости товаров в цепях поставок, подтверждения происхождения, качества и безопасности продукции.

Институт физики им. Б.И. Степанова НАН Беларуси демонстрирует научно-учебный электронно-оптический комплекс для подготовки специалистов по квантовой оптике и квантовой информатике. Он предназначен для обучения студентов и аспирантов ВУЗов основам квантовой оптики и квантовой информатики, лазерной физики, нелинейной оптики, а также для проведения фундаментальных и прикладных и научных исследований.

Институт физиологии НАН Беларуси представляет систему дистанционного мониторинга и коррекции функциональных параметров сердечно-сосудистой системы на основе сервоконтроля витальных функций пациентов. Устройство способно в течение длительного времени (более 3-х суток) регистрировать и передавать ЭКГ высокого разрешения в режиме реального времени на удаленное рабочее место медицинского персонала с возможностью обратной связи с пациентом. Себестоимость носимого медицинского устройства значительно ниже импортных аналогов за счет локализации производства отдельных его компонентов.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 07.06.2022
валюта курс
EUR 2.7653
USD 2.6035
RUB 4.2414
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 07.06.2022
валюта курс +/-
EUR 2.7664 +0.0011
USD 2.6040 +0.0005
RUB 4.2626 +0.0212
все курсы архив

Курсы в банках
на 07.06.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.8000 2.8300
USD 2.6100 2.6290
RUB 3.3000 4.2300
подробнее

Конвертация в банках
на 07.06.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0710 1.0850
EUR/RUB 66.5000 83.0000
USD/RUB 62.0000 79.0000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте