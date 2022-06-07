Научные организации НАН Беларуси представляют более 80 разработок и технологий на XXVIII Международной специализированной выставке ТИБО-2022, которая проходит с 6 по 10 июня в Минске.

Объединенный институт проблем информатики НАН Беларуси демонстрирует работу целого ряда приложений, разработанных для системы здравоохранения. Среди них - «Web-Поликлиника», «Web-Лаборатория», «Web-Осмотр».

Так, например, автоматизированная информационно-аналитическая система (АИАС) «Web Поликлиника» предназначена для информационной поддержки эффективного осуществления функций учреждений здравоохранения за счёт управления информационными потоками, сбором, анализом и обработкой данных, получаемых в результате обследований и лечения амбулаторных больных. Мобильное приложение для планшетов «Web-Осмотр» предназначено для информационной поддержки деятельности врачей в учреждениях здравоохранения стационарного типа при обходе больных в палате (в том числе в «красной зоне»). Приложение позволяет получать доступ к электронной медицинской карте больного со всеми актуальными диагностическими и лабораторными данными.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе НАН Беларуси, разработки в области искусственного интеллекта, робототехники и цифровой картографии представлены самыми современными программными и программно-аппаратными комплексами для автоматизированной диагностики заболеваний, моделирования потенциальных лекарственных препаратов, обработки статических и динамических изображений, прогнозного мониторинга чрезвычайных ситуаций природного характера, управления сельскохозяйственной техникой на основе систем технического зрения и многоуровневой системой дистанционного зондирования Земли.

Отдельного внимания заслуживает культурно-туристический блок, в рамках которого буду продемонстрированы мобильные приложения для туристов, программный комплекс визуализации 3-D моделей архитектурных объектов и научно-методический цифровой центр наследия М.К. Огинского.

Центр систем идентификации НАН Беларуси представляет цифровую систему идентификации и прослеживаемости товаров в цепях поставок, подтверждения происхождения, качества и безопасности продукции.

Институт физики им. Б.И. Степанова НАН Беларуси демонстрирует научно-учебный электронно-оптический комплекс для подготовки специалистов по квантовой оптике и квантовой информатике. Он предназначен для обучения студентов и аспирантов ВУЗов основам квантовой оптики и квантовой информатики, лазерной физики, нелинейной оптики, а также для проведения фундаментальных и прикладных и научных исследований.

Институт физиологии НАН Беларуси представляет систему дистанционного мониторинга и коррекции функциональных параметров сердечно-сосудистой системы на основе сервоконтроля витальных функций пациентов. Устройство способно в течение длительного времени (более 3-х суток) регистрировать и передавать ЭКГ высокого разрешения в режиме реального времени на удаленное рабочее место медицинского персонала с возможностью обратной связи с пациентом. Себестоимость носимого медицинского устройства значительно ниже импортных аналогов за счет локализации производства отдельных его компонентов.