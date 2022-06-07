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ЭКОНОМИКА РБ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР МАРКЕТИНГА ПРОВОДИТ 15 ИЮНЯ ВИДЕОКОНФЕРЕНЦИЮ ПО ВОПРОСАМ ТОРГОВЛИ ПРОДОВОЛЬСТВИЕМ В ЕГИПТЕ
14:55 07.06.2022
Национальный центр маркетинга совместно с посольством Беларуси в Египте и при поддержке Ассоциации египетских бизнесменов 15 июня 2022 г. организует видеоконференцию, посвященную торговле продовольствием и установлению прямых деловых контактов между бизнесом наших стран.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Национальном центре маркетинга, в мероприятии примут участие представители деловых кругов Египта, заинтересованные в импорте мясной, молочной, масложировой (растительное масло) продукции, кормов и зерна из Беларуси. Кроме того, египетская сторона намерена представить свои возможности экспорта овощей, фруктов, рыбы и морепродуктов, хлопка и иного сырья.
К участию в семинаре приглашаются белорусские экспортеры и импортеры пищевой продукции, логистические компании и иные заинтересованные организации.
Для осуществления регистрации на мероприятие необходимо заполнить онлайн-форму.
На указанный при регистрации адрес электронной почты участникам будут направлены программа, технические требования к подключению через платформу webinar.ru и ссылка на подключение к видеоконференции.
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