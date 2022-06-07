Национальный центр маркетинга совместно с посольством Беларуси в Египте и при поддержке Ассоциации египетских бизнесменов 15 июня 2022 г. организует видеоконференцию, посвященную торговле продовольствием и установлению прямых деловых контактов между бизнесом наших стран.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Национальном центре маркетинга, в мероприятии примут участие представители деловых кругов Египта, заинтересованные в импорте мясной, молочной, масложировой (растительное масло) продукции, кормов и зерна из Беларуси. Кроме того, египетская сторона намерена представить свои возможности экспорта овощей, фруктов, рыбы и морепродуктов, хлопка и иного сырья.

К участию в семинаре приглашаются белорусские экспортеры и импортеры пищевой продукции, логистические компании и иные заинтересованные организации.

Для осуществления регистрации на мероприятие необходимо заполнить онлайн-форму.

На указанный при регистрации адрес электронной почты участникам будут направлены программа, технические требования к подключению через платформу webinar.ru и ссылка на подключение к видеоконференции.