Сегодня открылась летняя акватория аквапарка «Лебяжий».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в аквапарке, теперь в распоряжении отдыхающих четыре дополнительных горки и большой гидромассажный бассейн, а также терраса с лежаками, где на фоне березовой рощи и водохранилища Дрозды можно провести весь солнечный день. В летний период на открытой террасе работает сезонный гриль-бар, можно полакомиться вареной кукурузой.

Кроме того, 1 июня начал свою работу СПА-пляж: отдельная зона отдыха с бассейном, суперкомфортабельные шезлонги, кабинки для переодевания, шкафчики для хранения личных вещей, душ, доставка закусок и напитков прямо к месту отдыха.

Следует отметить, что посещение СПА-пляжа возможно только с 18 лет.

Напомним, что с 1 июня аквапарк «Лебяжий» перешел на новый режим работы. Так, аквазона для посетителей будет открыта с 10:00 до 22:00 как в будние, так и в выходные и праздничные дни. Аналогичный летний график и у СПА-центра «Территория SPA». Посетить фитнес-центр можно будет с 7:00 до 22:00 по будням, с 10:00 до 21:00 в выходные и праздники.