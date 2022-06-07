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ЭКОНОМИКА РБ


А1 ПРЕДОСТАВИЛ ВОЗМОЖНОСТЬ КОРПОРАТИВНЫМ КЛИЕНТАМ ПОЛУЧИТЬ ПРЕМИУМ-ПОДПИСКУ KASPERSKY


14:04 07.06.2022

А1 расширил возможности услуги «Премиум-подписка Kaspersky».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе компании, теперь воспользоваться сервисами для обеспечения безопасности и защиты могут не только физические лица, но и корпоративные клиенты А1.

«Премиум-подписка Kaspersky» – это комплексная защита сразу нескольких принадлежащих пользователю устройств от вирусов, вредоносных программ, программ-вымогателей, шпионского ПО и злоумышленников. Подписка предлагает инструменты для защиты онлайн-платежей, личных данных, а также для безопасности детей в интернете.

Пользователям премиум-подписки Kaspersky доступны решения для различных потребностей:

Kaspersky Internet Security для Android – решение для защиты одного устройства на базе Android от вирусов, фишинга (получения незаконного доступа к личным данным пользователя), шпионажа и других распространенных угроз. Кроме того, этот продукт поможет в поиске устройства в случае его потери или кражи;

Kaspersky Total Security – решение для максимальной защиты любых двух устройств пользователя: компьютера, смартфона или планшета на выбор. Оно объединяет возможности антивируса и антифишинга, обеспечивает безопасность платежей, пресекает попытки сбора данных, блокирует вредоносную рекламу и помогает безопасно хранить пароли. В функционал Kaspersky Total Security включено решение для защиты детей Kaspersky Safe Kids.

Кроме того, подписка дает дополнительную возможность по обеспечению защиты детей от опасностей в интернете с помощью решения Kaspersky Safe Kids. Приложение работает на устройствах на базе Windows или macOS, планшетах и смартфонах на базе Android и iOS. Продукт доступен для одного родительского аккаунта и неограниченного количества детских. Родитель сможет контролировать местоположение ребенка, следить за использованием приложений и активностью в социальных сетях, ограничивать доступ к нежелательным ресурсам и время пользования смартфоном или планшетом.

Первые 30 дней пользоваться услугами в рамках премиум-подписки Kaspersky можно бесплатно, а далее стоимость 30-дневного периода подписки составит 1,69 рубля для «Kaspersky Internet Security для Android», 2,99 рубля – для Kaspersky Safe Kids и 6,80 рубля – Kaspersky Total Security.

Чтобы подключить услугу «Премиум-подписка Kaspersky» для юридических лиц, нужно заполнить форму с указанием необходимых абонентских номеров и контактных данных сотрудников, которые будут пользоваться ей, и отправить письмом на адрес . На указанные номера придет SMS с кодом активации услуги, после чего нужно лишь скачать и установить необходимые приложения на соответствующие устройства и активировать подписку.
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