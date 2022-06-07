ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
07.06.2022

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


БЖД НАЗНАЧИЛА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ПОЕЗД ИЗ МИНСКА В САНКТ-ПЕТЕРБУРГ


13:48 07.06.2022

Белорусская железная дорога (БЖД) назначила дополнительный поезд из Минска в Санкт-Петербург.

«В связи с прогнозируемым увеличением пассажиропотока 23 июня 2022 года в сообщении Минск – Санкт-Петербург и 26 июня 2022 года в сообщении Санкт-Петербург – Минск Белорусская железная дорога во взаимодействии с ОАО «РЖД» в целях обеспечения доставки пассажиров назначила дополнительный поезд № 250/249 Минск – Санкт-Петербург», - говорится в сообщении пресс-центра БЖД.

Согласно информации, из Минска поезд отправится 23 июня 2022 года в 19:15 и прибудет в Санкт-Петербург на следующие сутки в 9:20.

Из Санкт-Петербурга поезд отправится 26 июня 2022 года в 14:26 и прибудет в столицу Беларуси 27 июня 2022 года в 5:08.

По территории Беларуси поезд будет следовать через станции Жодино, Борисов, Крупки, Толочин, Орша и Витебск.

Продажа билетов на данный поезд уже открыта.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 07.06.2022
валюта курс
EUR 2.7653
USD 2.6035
RUB 4.2414
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 07.06.2022
валюта курс +/-
EUR 2.7664 +0.0011
USD 2.6040 +0.0005
RUB 4.2626 +0.0212
все курсы архив

Курсы в банках
на 07.06.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.8000 2.8300
USD 2.6100 2.6290
RUB 3.3000 4.2300
подробнее

Конвертация в банках
на 07.06.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0710 1.0850
EUR/RUB 66.5000 83.0000
USD/RUB 62.0000 79.0000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте