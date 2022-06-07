Белорусская железная дорога (БЖД) назначила дополнительный поезд из Минска в Санкт-Петербург.

«В связи с прогнозируемым увеличением пассажиропотока 23 июня 2022 года в сообщении Минск – Санкт-Петербург и 26 июня 2022 года в сообщении Санкт-Петербург – Минск Белорусская железная дорога во взаимодействии с ОАО «РЖД» в целях обеспечения доставки пассажиров назначила дополнительный поезд № 250/249 Минск – Санкт-Петербург», - говорится в сообщении пресс-центра БЖД.

Согласно информации, из Минска поезд отправится 23 июня 2022 года в 19:15 и прибудет в Санкт-Петербург на следующие сутки в 9:20.

Из Санкт-Петербурга поезд отправится 26 июня 2022 года в 14:26 и прибудет в столицу Беларуси 27 июня 2022 года в 5:08.

По территории Беларуси поезд будет следовать через станции Жодино, Борисов, Крупки, Толочин, Орша и Витебск.

Продажа билетов на данный поезд уже открыта.