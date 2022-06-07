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ЭКОНОМИКА РБ
БЖД НАЗНАЧИЛА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ПОЕЗД ИЗ МИНСКА В САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
13:48 07.06.2022
Белорусская железная дорога (БЖД) назначила дополнительный поезд из Минска в Санкт-Петербург.
«В связи с прогнозируемым увеличением пассажиропотока 23 июня 2022 года в сообщении Минск – Санкт-Петербург и 26 июня 2022 года в сообщении Санкт-Петербург – Минск Белорусская железная дорога во взаимодействии с ОАО «РЖД» в целях обеспечения доставки пассажиров назначила дополнительный поезд № 250/249 Минск – Санкт-Петербург», - говорится в сообщении пресс-центра БЖД.
Согласно информации, из Минска поезд отправится 23 июня 2022 года в 19:15 и прибудет в Санкт-Петербург на следующие сутки в 9:20.
Из Санкт-Петербурга поезд отправится 26 июня 2022 года в 14:26 и прибудет в столицу Беларуси 27 июня 2022 года в 5:08.
По территории Беларуси поезд будет следовать через станции Жодино, Борисов, Крупки, Толочин, Орша и Витебск.
Продажа билетов на данный поезд уже открыта.
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