ЭКОНОМИКА РБ

В БЕЛАРУСИ ПРИОСТАНОВЯТ ПРИМЕНЕНИЕ УВЕЛИЧЕННЫХ РАЗМЕРОВ СТАВОК ЗЕМЕЛЬНОГО НАЛОГА И НАЛОГА НА НЕДВИЖИМОСТЬ

13:13 07.06.2022 В Беларуси приостановят применение увеличенных размеров ставок земельного налога и налога на недвижимость. Об этом сообщает Telegram-канал правительства. Согласно информации, по предложению правительства облисполкомы и Мингорисполком будут инициировать рассмотрение местными Советами депутатов неприменение увеличенных размеров ставок. Соответствующее решение принято оперативно-ситуационным штабом при Совмине. Норма будет распространяться на плательщиков, вид экономической деятельности которых включен в соответствующий перечень. Это позволит снизить финансовую нагрузку на реальный сектор экономики и оставить в обороте предприятий дополнительные денежные средства