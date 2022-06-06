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ЭКОНОМИКА РБ
В БЕЛАРУСИ ПРИОСТАНОВЯТ ПРИМЕНЕНИЕ УВЕЛИЧЕННЫХ РАЗМЕРОВ СТАВОК ЗЕМЕЛЬНОГО НАЛОГА И НАЛОГА НА НЕДВИЖИМОСТЬ
13:13 07.06.2022
В Беларуси приостановят применение увеличенных размеров ставок земельного налога и налога на недвижимость. Об этом сообщает Telegram-канал правительства.
Согласно информации, по предложению правительства облисполкомы и Мингорисполком будут инициировать рассмотрение местными Советами депутатов неприменение увеличенных размеров ставок. Соответствующее решение принято оперативно-ситуационным штабом при Совмине.
Норма будет распространяться на плательщиков, вид экономической деятельности которых включен в соответствующий перечень.
Это позволит снизить финансовую нагрузку на реальный сектор экономики и оставить в обороте предприятий дополнительные денежные средства
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