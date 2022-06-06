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ЭКОНОМИКА РБ


НОВЫЙ КОРПУС РНПЦ «КАРДИОЛОГИЯ» ПЛАНИРУЕТСЯ ОТКРЫТЬ В КОНЦЕ 2022 ГОДА


12:57 07.06.2022

Завершение строительства нового корпуса РНПЦ «Кардиология» и сдача объекта в эксплуатацию должны произойти в конце 2022 года. Это было отмечено на совещании в центре.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минздрава, сейчас в новом корпусе, а его предназначение – гибридная кардиохирургия, оборудуют операционные. Условия в них позволят хирургам эффективнее работать, а пациентам – лучше восстанавливаться после операций. В новых метрах разместится реанимационное отделение на 5 реанимационных боксов, здесь будут оборудованы 12 специализированных коек.

Кроме того, в корпусе планируется разместить – отделение интенсивной терапии и реанимации для пациентов кардиохирургического профиля, а также научные лаборатории центра.

Планируется внедрить и возможности современных информационных технологий – оснастить реанимационные блоки постоянным видеомониторингом состояния пациента, организовать онлайн-посты дежурных врачей, а также систему телеконсультаций и видеосвязи.

Министр здравоохранения Дмитрий Пиневич поручил в кратчайшие сроки завершить финансирование объекта и до октября завершить поставку высокотехнологичного оборудования для нового корпуса.
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