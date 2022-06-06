|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|07.06.2022
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
НОВЫЙ КОРПУС РНПЦ «КАРДИОЛОГИЯ» ПЛАНИРУЕТСЯ ОТКРЫТЬ В КОНЦЕ 2022 ГОДА
12:57 07.06.2022
Завершение строительства нового корпуса РНПЦ «Кардиология» и сдача объекта в эксплуатацию должны произойти в конце 2022 года. Это было отмечено на совещании в центре.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минздрава, сейчас в новом корпусе, а его предназначение – гибридная кардиохирургия, оборудуют операционные. Условия в них позволят хирургам эффективнее работать, а пациентам – лучше восстанавливаться после операций. В новых метрах разместится реанимационное отделение на 5 реанимационных боксов, здесь будут оборудованы 12 специализированных коек.
Кроме того, в корпусе планируется разместить – отделение интенсивной терапии и реанимации для пациентов кардиохирургического профиля, а также научные лаборатории центра.
Планируется внедрить и возможности современных информационных технологий – оснастить реанимационные блоки постоянным видеомониторингом состояния пациента, организовать онлайн-посты дежурных врачей, а также систему телеконсультаций и видеосвязи.
Министр здравоохранения Дмитрий Пиневич поручил в кратчайшие сроки завершить финансирование объекта и до октября завершить поставку высокотехнологичного оборудования для нового корпуса.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 07.06.2022
Итоги торгов на БВФБ
на 06.06.2022
Курсы в банках
на 07.06.2022
Конвертация в банках
на 07.06.2022
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте