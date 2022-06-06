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ЭКОНОМИКА РБ


В БЕЛАРУСИ ПРЕСЕЧЕНЫ ОЧЕРЕДНЫЕ СХЕМЫ УХОДА ОТ НАЛОГОВ


12:33 07.06.2022

В Беларуси пресечены очередные схемы ухода от налогов. Об этом ЭКОПРЕСС сообщили в Главном управлении развития налоговых органов Министерства по налогам и сборам Беларуси.

Так, инспекцией МНС по Кобринскому району в ходе проведения внеплановой проверки организации, осуществляющей оптовую и розничную торговлю строительными материалами, а также выполнение работ по строительству индивидуальных жилых домов, установлены взаимоотношения с взаимозависимыми индивидуальными предпринимателями. Супруги - индивидуальные предприниматели являлись не только учредителями данной организации, но и осуществляли там свою трудовую деятельность, причем супруг в качестве руководителя.

Физические лица при обращении в организацию для строительства жилых домов «под ключ» узнавали, что выполнение строительных работ будут осуществлять индивидуальные предприниматели. При этом фактически работы по строительству домов осуществляли работники организации, используя ее материально-техническую базу. В результате денежные средства от физических лиц за выполненные работы поступали на расчетные счета указанных индивидуальных предпринимателей и снимались ими в качестве личного дохода.

В ходе проверки доказано, что целью такой финансово-хозяйственной деятельности являлось получение необоснованных преимуществ в налогообложении в нарушение установленных Налоговым кодексом Республики Беларусь принципов.

По результатам проверки организация в отношении сумм полученного индивидуальными предпринимателями личного дохода признана налоговым агентом, которому предъявлен к уплате подоходный налог с физических лиц в размере 125,2 тыс. рублей.

Также, инспекцией МНС по Жодино проведена проверка организации, осуществляющей деятельность по перевозке пассажиров автомобилями-такси. По результатам проверки установлено, что организацией для целей уклонения от уплаты налогов создана цепочка сделок по реализации своим учредителям автомобилей по заниженной цене, которые в дальнейшем реализовывались иным физическим лицам уже по рыночной стоимости.

По результатам корректировки налоговой базы по налогу при упрощенной системе налогообложения путем увеличения выручки исходя из фактической (реальной) цены реализации автомобилей, определенной на основании сведений о цене их последующей реализации к уплате предъявлен налог при упрощенной системе налогообложения в сумме 3,3 тыс. рублей.

роме того, организации, как налоговому агенту, предъявлен к уплате подоходный налог с доходов физических лиц в сумме 3,4 тыс. рублей.

При проверке инспекцией МНС по Дзержинскому району выявлено аналогичное нарушение в деятельности организации, что привело к неполной уплате налога на прибыль и налога на добавленную стоимость, а также подоходного налога с физических лиц. По результатам проверки предъявлено к уплате налогов (сборов) в сумме 38,6 тыс. рублей.
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