За неделю, с 30 мая по 6 июня, цена квадратного метра в Минске снизилась на 0,6%.

Как пишет Realt, число объявлений о продаже квартир в базе Realt практически не изменилось. По сравнению с прошлым понедельником цены на свои объекты снизило 15% продавцов, средний размер скидки составил $3000. Повышение цен на квартиры отмечалось в 3% объявлений, в среднем также на $3000.

Динамика числа объявлений в зависимости от типа квартир была разнонаправленной. Выросло предложение 2- и 3-комнатных квартир — плюс 2% и 0,5% соответственно. Количество 4- и 1-комнатных квартир в базе сопоставимо снизилось.

Среди районов города наибольший рост числа объектов отмечался в Центральном, Московском и Советском, снижение — в Ленинском, Фрунзенском и Заводском.

Средние цены квадратного метра снизились в большинстве типов квартир, сильнее всего — у 2- и 3-комнатных. Цены на 4-комнатные квартиры остались такими же, как и неделю назад.

В разрезе районов города чаще наблюдалось снижение средних цен квадратного метра. Существеннее всего «квадрат» юза неделю стал дешевле в Октябрьском и Советстком районах.