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ЭКОНОМИКА РБ
ЗА НЕДЕЛЮ ЦЕНА КВАДРАТНОГО МЕТРА В МИНСКЕ СНИЗИЛАСЬ НА 0,6%
12:05 07.06.2022
За неделю, с 30 мая по 6 июня, цена квадратного метра в Минске снизилась на 0,6%.
Как пишет Realt, число объявлений о продаже квартир в базе Realt практически не изменилось. По сравнению с прошлым понедельником цены на свои объекты снизило 15% продавцов, средний размер скидки составил $3000. Повышение цен на квартиры отмечалось в 3% объявлений, в среднем также на $3000.
Динамика числа объявлений в зависимости от типа квартир была разнонаправленной. Выросло предложение 2- и 3-комнатных квартир — плюс 2% и 0,5% соответственно. Количество 4- и 1-комнатных квартир в базе сопоставимо снизилось.
Среди районов города наибольший рост числа объектов отмечался в Центральном, Московском и Советском, снижение — в Ленинском, Фрунзенском и Заводском.
Средние цены квадратного метра снизились в большинстве типов квартир, сильнее всего — у 2- и 3-комнатных. Цены на 4-комнатные квартиры остались такими же, как и неделю назад.
В разрезе районов города чаще наблюдалось снижение средних цен квадратного метра. Существеннее всего «квадрат» юза неделю стал дешевле в Октябрьском и Советстком районах.
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