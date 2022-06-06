Более 60 тыс. га неиспользуемых земель вовлекли в сельхозоборот в Гомельской области за последние пять лет. Об этом заявила начальник главного управления землеустройства Гомельского облисполкома Алла Ермалюгина.

По ее словам, 2018 года в области выявили порядка 100 тыс. га неиспользуемых земель.

"Навели порядок почти на 75 тыс. га. В том числе свыше 6 тыс. га приобрели достойный вид уже в этом году", - уточнила Алла Ермалюгина.

В сельскохозяйственный оборот за этот период вовлекли более 60 тыс. га, 11 тыс. га передали лесохозяйственным объединениям.

Навели порядок на более чем 2 тыс. га неиспользуемых земель в населенных пунктах и на 1 тыс. га придорожных полосах автомобильных, железной дорог.

На контроле земелеустроителей остается свыше 24 тыс. га. Третью их часть передут в лесопользование. Более 18 тыс. га после определенных работ вернут в сельхозпроизводство.

Председатель облисполкома Иван Крупко поставил задачу по каждому гектару, который остается на контроле, определить конкретные сроки вовлечения в оборот.