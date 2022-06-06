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ЭКОНОМИКА РБ
ОАО «ГОМЕЛЬТРАНСНЕФТЬ ДРУЖБА» ПРОВЕЛО РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ НА ПОДВОДНОМ ПЕРЕХОДЕ НЕФТЕПРОВОДА ЧЕРЕЗ РЕКУ СОЖ
11:33 07.06.2022
ОАО «Гомельтранснефть Дружба» провело ремонт задвижки №1М155 на 155 километре магистрального нефтепровода «Унеча-Мозырь».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, во время планового осмотра оборудования было выявлена негерметичность уплотнения. Для устранения дефекта и замены штока на место прибыла ремонтная бригада филиала ЦБПО. Совместно со специалистами филиала НПС Гомель проведены подготовительные работы и устранена неполадка.
Работа проводилась во время плановой остановки перекачки нефти по трубопроводу и была завершена в установленный срок. Транспортировка нефти на подводном переходе трубопровода через реку Сож восстановлена в полном объеме.
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