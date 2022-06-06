ОАО «Гомельтранснефть Дружба» провело ремонт задвижки №1М155 на 155 километре магистрального нефтепровода «Унеча-Мозырь».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, во время планового осмотра оборудования было выявлена негерметичность уплотнения. Для устранения дефекта и замены штока на место прибыла ремонтная бригада филиала ЦБПО. Совместно со специалистами филиала НПС Гомель проведены подготовительные работы и устранена неполадка.

Работа проводилась во время плановой остановки перекачки нефти по трубопроводу и была завершена в установленный срок. Транспортировка нефти на подводном переходе трубопровода через реку Сож восстановлена в полном объеме.