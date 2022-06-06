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ЭКОНОМИКА РБ
НАЗВАНЫ ДАТЫ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ЭКЗАМЕНОВ В ЛИЦЕИ БЕЛАРУСИ
11:00 07.06.2022
Вступительные испытания в лицеи стартуют одновременно и продлятся с 16 до 29 июня.
Как сообщает Telegram-канал Минобразования, 1 июля — резервный день.
Напомним, зимой в Беларуси изменили правила поступления в лицеи. Некоторые из новшеств:
вступительные испытания в лицеи теперь будут проводить только письменно. На выполнение заданий — не более трех часов;
задания для поступления в лицеи, а также критерии оценки теперь будет разрабатывать РИКЗ (который готовит ЦТ). Раньше этим занимались отделы образования облисполкомов и Мингорисполкома, а для лицея БГУ — сам БГУ;
готовые работы абитуриентов приемной комиссии теперь необходимо до проверки отсканировать и передать в РИКЗ. Здесь они будут храниться до 1 сентября. Оригиналы же работ до этой даты будут находиться в самом учебном заведении;
зачислять в лицеи будут на основании положительных оценок (от 6 баллов и выше);
те, кто не смог поступить в лицей сразу, могут попасть на вакантные места. Допнабор пройдет с 11 по 17 августа.
С графиком проведения вступительных испытаний при приеме лиц в X класс для получения среднего образования в лицеях, учреждениях высшего образования в 2022 году можно ознакомиться здесь.
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