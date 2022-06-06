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ЭКОНОМИКА РБ


МИНЭКОНОМИКИ БЕЛАРУСИ ПОДГОТОВИТ ГОССТАНДАРТЫ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ ДЛЯ «ИНДУСТРИИ 4.0»


10:38 07.06.2022

Минэкономики Беларуси подготовит госстандарты нового поколения для «Индустрии 4.0». Об этом заявил начальник управления экономики инновационной деятельности Дмитрий Крупский на четвертом заседании рабочей группы высокого уровня по вопросам цифровой трансформации в Евразийском экономическом союзе которое прошло 6 июня 2022 года на площадке XXVIII Международного форума по информационно-коммуникационным технологиям ТИБО-2022.

По его словам, усилия Минэкономики в ближайшей перспективе будут также направлены на реализацию проектов международного сотрудничества, международной технической помощи для формирования профессионального сообщества заинтересованных в развитии смарт-индустрии, создание консорциума заинтересованных организаций стран – участниц ЕАЭС по реализации проектной инициативы, предусматривающей формирование и развитие Евразийской инновационной платформы «Индустрия 4.0».

Кроме того, будет организована работа по созданию линейки опытных образцов новой техники, реализующей положения концепции «Индустрия 4.0».

Минэкономики также планирует подготовку и реализацию инновационных проектов, предусматривающих цифровую трансформацию бизнес-процессов, в рамках госпрограмм.

«Таким образом, предпринимаемые Минэкономики усилия по формированию смарт-индустрии будут способствовать, в конечном итоге, комплексной модернизации Беларуси, обретению нового качества экономического роста», - сказал Дмитрий Крупский.
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