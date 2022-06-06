Минэкономики Беларуси подготовит госстандарты нового поколения для «Индустрии 4.0». Об этом заявил начальник управления экономики инновационной деятельности Дмитрий Крупский на четвертом заседании рабочей группы высокого уровня по вопросам цифровой трансформации в Евразийском экономическом союзе которое прошло 6 июня 2022 года на площадке XXVIII Международного форума по информационно-коммуникационным технологиям ТИБО-2022.

По его словам, усилия Минэкономики в ближайшей перспективе будут также направлены на реализацию проектов международного сотрудничества, международной технической помощи для формирования профессионального сообщества заинтересованных в развитии смарт-индустрии, создание консорциума заинтересованных организаций стран – участниц ЕАЭС по реализации проектной инициативы, предусматривающей формирование и развитие Евразийской инновационной платформы «Индустрия 4.0».

Кроме того, будет организована работа по созданию линейки опытных образцов новой техники, реализующей положения концепции «Индустрия 4.0».

Минэкономики также планирует подготовку и реализацию инновационных проектов, предусматривающих цифровую трансформацию бизнес-процессов, в рамках госпрограмм.

«Таким образом, предпринимаемые Минэкономики усилия по формированию смарт-индустрии будут способствовать, в конечном итоге, комплексной модернизации Беларуси, обретению нового качества экономического роста», - сказал Дмитрий Крупский.