ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа» (БУТБ) сообщила об итогах работы площадки импортозамещения, стартовавшей 27 мая 2022 г.

Как сообщает Telegram-канал БУТБ, совершено уже более 750 сделок на сумму свыше 5,5 млн BYN. В понедельник утром, 6 июня, в торговой системе было размещено 31 358 заявок на продажу и 1622 заявки на покупку.

По-прежнему наибольшим спросом у заказчиков пользуются стройматериалы, изделия из пластмасс и резины, электрооборудование, запчасти и комплектующие к различной технике.

К белорусской площадке проявляют интерес в том числе иностранные компании. В частности, зарегистрирована первая транзитная сделка, совершенная резидентами Российской Федерации.