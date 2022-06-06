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ЭКОНОМИКА РБ
С МОМЕНТА РАБОТЫ ПЛОЩАДКИ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ БУТБ СОВЕРШЕНО БОЛЕЕ 750 СДЕЛОК НА СУММУ СВЫШЕ 5,5 МЛН BYN
10:15 07.06.2022
ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа» (БУТБ) сообщила об итогах работы площадки импортозамещения, стартовавшей 27 мая 2022 г.
Как сообщает Telegram-канал БУТБ, совершено уже более 750 сделок на сумму свыше 5,5 млн BYN. В понедельник утром, 6 июня, в торговой системе было размещено 31 358 заявок на продажу и 1622 заявки на покупку.
По-прежнему наибольшим спросом у заказчиков пользуются стройматериалы, изделия из пластмасс и резины, электрооборудование, запчасти и комплектующие к различной технике.
К белорусской площадке проявляют интерес в том числе иностранные компании. В частности, зарегистрирована первая транзитная сделка, совершенная резидентами Российской Федерации.
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