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ЭКОНОМИКА РБ
«ГОРЯЧИЕ ЛИНИИ» КОМИТЕТА ГОСКОНТРОЛЯ ПО ВОПРОСАМ ВСТУПИТЕЛЬНОЙ КАМПАНИИ ОТКРЫТЫ В МИНСКЕ И ОБЛАСТНЫХ ЦЕНТРАХ
10:06 07.06.2022
Горячие линии» Комитета госконтроля по вопросам вступительной кампании открыты в Минске и областных центрах.
«Работа «горячих линий» организована с понедельника по пятницу с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00 на базе Комитета госконтроля Беларуси и областных комитетов госконтроля в целях оперативного реагирования на обращения граждан», - говорится в сообщении КГК.
Телефоны «горячих линий» размещены здесь.
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