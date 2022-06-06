ЭКОНОМИКА РБ

«ГОРЯЧИЕ ЛИНИИ» КОМИТЕТА ГОСКОНТРОЛЯ ПО ВОПРОСАМ ВСТУПИТЕЛЬНОЙ КАМПАНИИ ОТКРЫТЫ В МИНСКЕ И ОБЛАСТНЫХ ЦЕНТРАХ

10:06 07.06.2022 Горячие линии» Комитета госконтроля по вопросам вступительной кампании открыты в Минске и областных центрах. «Работа «горячих линий» организована с понедельника по пятницу с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00 на базе Комитета госконтроля Беларуси и областных комитетов госконтроля в целях оперативного реагирования на обращения граждан», - говорится в сообщении КГК. Телефоны «горячих линий» размещены здесь.