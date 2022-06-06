Международные резервные активы Беларуси на 1 июня 2022 года, по предварительным данным, составили $7409,6 млн (в эквиваленте).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Нацбанка, за май 2022 года золотовалютные резервы снизились на $351,5 млн, или на 4,5%, после роста в апреле на $189,4 млн (на 2,5%).

Снижение показателя международных резервных активов по итогам мая в основном обусловлено плановым погашением правительством внешних и внутренних обязательств в иностранной валюте на сумму порядка $135 млн. Кроме того, негативное влияние на уровень международных резервов оказала переоценка монетарного золота и иностранной валюты.

Поддержанию уровня золотовалютных резервов в мае способствовала покупка Национальным банком иностранной валюты на торгах ОАО "Белорусская валютно-фондовая биржа".

Согласно Основным направлениям денежно-кредитной политики на 2022 год, объем международных резервных активов на 1 января 2023 года должен составить не менее $7,0 млрд.