Предприятие холдинга «Белорусская цементная компания» – филиал «Могилевжелезобетон» ОАО «Кричевцементношифер» ввело в эксплуатацию современный станок плазменной резки.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе БЦК, с апреля «Молодечножелезобетон» работает на новом высокотехнологичном оборудовании, благодаря которому снизились затраты на производство, увеличилась производительность труда и улучшилось качество продукции. Станок обошелся почти в 96 тысяч рублей.

«Раньше мы пользовались газовым резаком, и на подготовку только одной закладной детали уходило около 40 минут, при том, что на изделии их было до 16 штук, – рассказал директор завода Владимир Киселев. – С покупкой же нового станка плазменной резки с ЧПУ Dragon 3.0 работа над всем листом, 2 м на 1,5 м, занимает максимум 40 минут. Процесс ускорился в разы. Снизилась потребность в пропане, автоматическая настройка помогает использовать электроэнергию более экономно. Еще один плюс – повышение качества продукции. Оператор управляет производством деталей на расстоянии, со встроенной панели, оснащенной дисплеем. Сегодня завод собственными силами изготавливает необходимые для производства изделия, которые прежде приходилось закупать. Появилась возможность осваивать новые виды продукции и оказывать новые услуги».