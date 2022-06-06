В Беларуси создана Ассоциация компаний прямых продаж (АКПП).

В ее состав вошли такие ведущие компании, как Herbalife Nutrition, Mary Kay и Oriflame.

Новое объединение придаст дополнительный импульс индустрии прямых продаж в стране и обеспечит эффективные условия для обеспечения этических стандартов ведения бизнеса. Первое мероприятие Ассоциации совместно с Белорусским обществом защиты прав потребителей состоялось 3 июня.

Основная цель создания Ассоциации – стать платформой, объединяющей компании, использующие модель прямых продаж, при которой товары и услуги реализуются потребителю при непосредственном взаимодействии с независимыми дистрибуторами. АКПП видит своей задачей представлять общие интересы ее участников, взаимодействовать с потребителями и независимыми дистрибуторами, улучшая систему защиты их прав.

Поэтому одним из ключевых направлений деятельности Ассоциации компаний прямых продаж в Беларуси станет обеспечение соблюдения Кодекса профессиональной этики в области прямых продаж, задающего этический стандарт взаимоотношений между компаниями, независимыми дистрибуторами и потребителями. Создание подобных объединений для развития бизнеса – многолетняя мировая практика, и присоединение к ним является важным шагом для компаний, которые становятся членами Ассоциации.

На первом совместном семинаре «Предприниматели и потребители делают шаги навстречу», проводимом Белорусским обществом защиты потребителей и ассоциацией, участники обсудили такие темы, как особенности дистанционной торговли, требования, предъявляемые к парфюмерно-косметической продукции, а также ознакомились с результатами исследований по определению качества товаров народного потребления и другие вопросы.

Важно также отметить социально-ответственную позицию АКПП, которая следует принципам устойчивого потребления и производства, рачительного и бережного отношения к окружающей среде», – отметила Анна Суша, председатель Белорусского общества защиты потребителей.

Достижение общественно-полезных целей также является одной из целей ассоциации, поэтому неслучайно для всех компаний-членов АКПП приоритетными направлениями работы являются социальные проекты. Например, это организация работы пункта сбора использованной упаковки-пластика в Центре Продаж Herbalife Nutrition в Минске, поддержка Белорусского детского хосписа компаниями Mary Kay и Oriflame.

В дальнейшие планы АКПП в Беларуси входит контроль этических стандартов ведения бизнеса и открытие позиции Администратора Кодекса профессиональной этики в области прямых продаж, взаимодействие с независимыми дистрибуторами и потребителями с целью улучшения защиты их прав, создание и развитие собственного сайта.