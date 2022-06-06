КГК Гомельской области в двух гомельских медцентрах выявил завышения стоимости ультразвуковых исследований.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в КГК региона, в тарифы на данные комплексные услуги по два и более раза включались одни и те же манипуляции (регистрация пациента, сбор анамнеза, изучение медицинской документации и осмотр пациента, обработка дезраствором и накрытие пеленкой кушетки, укладка пациента, нанесение геля на поверхность кожи).

После исключения дублирующих позиций тарифы на комплексные УЗИ были снижены на 15-30%.

Кроме того, в одном из медицинских центров совместно с финансовой милицией пресечены факты выплаты заработной платы «в конверте» (почти 10 тыс. рублей) и нарушения индивидуальным предпринимателем - владельцем медцентра законодательства при найме работников (работали 5 человек вместо 3 разрешенных по законодательству).

За допущенные нарушения предприниматель привлечен к административной ответственности с конфискацией части дохода.