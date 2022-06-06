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ЭКОНОМИКА РБ


А1 ПРЕЗЕНТОВАЛ НА «ТИБО-2022» КОМПЛЕКСНОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ОБЛАЧНОГО ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ И ВИДЕОАНАЛИТИКИ


14:58 06.06.2022

Компания А1 в рамках международного форума «ТИБО-2022» презентует новую облачную платформу для бизнеса «А1 Видеонаблюдение».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе компании, комплексное решение включает в себя набор инструментов для создания легко масштабируемой системы видеонаблюдения с возможностью подключения необходимых модулей видеоаналитики.

В зависимости от профиля деятельности, масштабов бизнеса и актуальных задач пользователи могут подключать различные аналитические модули, связанные с оценкой безопасности и эффективности работы объектов. Так, например, на основании подсчета посетителей и аналитики их активности, данных детектора очередей и кассовых операций магазины получают возможность оптимизировать расписание работы персонала, выявлять ошибки в кассовых расчетах и повышать качество обслуживания покупателей. Распознавание и аналитика номеров транспортных средств позволит эффективно организовать пропускной режим на предприятиях. А функция распознавания лиц и детекторы движения обеспечат высокий уровень безопасности на охраняемых объектах.

При этом пользователи услуги «А1 Видеонаблюдение» могут получить доступ к требуемым данным с любого устройства, подключенного к интернету, – как в режиме реального времени, так и из архива. Срок хранения записей в зависимости от выбранных условий может составлять от 7 до 180 дней.

Для хранения и обработки собранных данных используются вычислительные мощности и программное оборудование дата-центра А1. Облачное хранение освобождает клиентов от необходимости приобретать и обслуживать дорогостоящее оборудование и программное обеспечение, при этом предоставляется высокий уровень безопасности и защиты сервиса от технических проблем и киберугроз. Уровень надежности дата-центра соответствует самому высокому для Беларуси стандарту Tier III.

Использование облачных решений и развитой телекоммуникационной инфраструктуры А1 облегчает создание и развертывание платформы видеонаблюдения, позволяет обеспечить быстрый старт проекта и снизить затраты. Решение совместимо со всеми видеокамерами, поддерживающими стандарты ONVIF и RTSP, что дает возможность подключать собственное оборудование и легко масштабировать систему в зависимости от запросов бизнеса. При этом все расходы, связанные с хранением данных и безопасностью, приобретением и обновлением программного обеспечения для видеомониторинга и аналитики, техническим обслуживанием системы, берет на себя провайдер в лице А1. Гибкая система тарифов предлагает каждому клиенту – от предприятий малого бизнеса до крупных компаний – подобрать подходящий набор услуг в соответствии с имеющимися потребностями и бюджетом.

Коммерческий запуск услуги «А1 Видеонаблюдение» состоится в ближайшее время. Подробнее о решении можно узнать на стенде А1 в рамках форума «ТИБО-2022», который проходит с 6 по 10 июня на базе МКСК «Минск-арена».
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