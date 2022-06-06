На Барановичском отделении Белорусской железной дороги с 1 июня 2022 года начал работу Региональный центр транспортного обслуживания клиентов (РЦТО).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре БЖД, в РЦТО переданы функции отделенческого расчетного центра, частично отдела грузовой работы, линейных центров транспортного обслуживания отделения, связанные с документальным оформлением перевозок грузов от момента заключения договора на организацию транспортного обслуживания до формирования учетных документов по оказанным услугам.

Положительный эффект от нововведения проявится главным образом за счет концентрации в едином центре договорной работы и коммерческих операций, связанных с документальным оформлением перевозок грузов, а также ведения расчетов с клиентами по заключенным договорам. Использование электронного документооборота в сочетании с дистанционными методами обслуживания позволяет повысить качество оказываемых услуг, эффективно перераспределять ресурсы специалистов РЦТО, непосредственно занятых в работе с клиентами.

При этом функции по приему, погрузке, выгрузке и выдаче грузов на местах общего и необщего пользования сохраняются за приемосдатчиками груза и багажа (агентами коммерческими по транспортному обслуживанию) на конкретных станциях Барановичского отделения.

В регион обслуживания Регионального центра транспортного обслуживания УП «Барановичское отделение Белорусской железной дороги» входит 40 железнодорожных станций, открытых для грузовых операций. В целом специалисты РЦТО обслуживают более 900 клиентов из регионов Брестской, Гродненской и Минской областей.