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ЭКОНОМИКА РБ
НА БАРАНОВИЧСКОМ ОТДЕЛЕНИИ БЖД НАЧАЛ РАБОТУ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ТРАНСПОРТНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ КЛИЕНТОВ
14:46 06.06.2022
На Барановичском отделении Белорусской железной дороги с 1 июня 2022 года начал работу Региональный центр транспортного обслуживания клиентов (РЦТО).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре БЖД, в РЦТО переданы функции отделенческого расчетного центра, частично отдела грузовой работы, линейных центров транспортного обслуживания отделения, связанные с документальным оформлением перевозок грузов от момента заключения договора на организацию транспортного обслуживания до формирования учетных документов по оказанным услугам.
Положительный эффект от нововведения проявится главным образом за счет концентрации в едином центре договорной работы и коммерческих операций, связанных с документальным оформлением перевозок грузов, а также ведения расчетов с клиентами по заключенным договорам. Использование электронного документооборота в сочетании с дистанционными методами обслуживания позволяет повысить качество оказываемых услуг, эффективно перераспределять ресурсы специалистов РЦТО, непосредственно занятых в работе с клиентами.
При этом функции по приему, погрузке, выгрузке и выдаче грузов на местах общего и необщего пользования сохраняются за приемосдатчиками груза и багажа (агентами коммерческими по транспортному обслуживанию) на конкретных станциях Барановичского отделения.
В регион обслуживания Регионального центра транспортного обслуживания УП «Барановичское отделение Белорусской железной дороги» входит 40 железнодорожных станций, открытых для грузовых операций. В целом специалисты РЦТО обслуживают более 900 клиентов из регионов Брестской, Гродненской и Минской областей.
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