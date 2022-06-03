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ЭКОНОМИКА РБ


В ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ НАБИРАЕТ ОБОРОТЫ ПИЛОТНЫЙ ПРОЕКТ МИНЗДРАВА ПО ОКАЗАНИЮ ПЛАТНЫХ УСЛУГ В ВЫХОДНЫЕ И ПРАЗДНИЧНЫЕ ДНИ


14:36 06.06.2022

В Витебской области набирает обороты пилотный проект Министерства здравоохранения по оказанию платных услуг в выходные и праздничные дни. Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава.

Согласно информации, в субботу 4 июня в отделении микрохирургии глаза УЗ ВОКБ на базе лазерно-диагностического кабинета выполнена первая операция – барьерная лазерная коагуляция сетчатки по поводу периферической дистрофии. Операция прошла без осложнений, пациентка отправлена под наблюдение окулиста поликлиники по месту жительства.

В рамках эксперимента Минздрава предоставляются платные услуги, относящиеся к плановой, первичной, специализированной и высокотехнологичной медпомощи. Исключение составляют услуги, оказываемые детям, и трансплантация органов и тканей.

Всего в республиканском проекте участвует 18 государственных медицинских учреждений. В Витебской области в эксперименте принимают участие два учреждения здравоохранения: Витебская областная клиническая больница и Витебский областной клинический специализированный центр.
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