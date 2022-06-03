Контролирующим и надзорным органам, подчиненным правительству, поручено минимизировать проверочную нагрузку на субъекты хозяйствования. Об этом сообщает Telegram-канал правительства Беларуси.

Согласно информации, решения о включении в план выборочных проверок и проведении внеплановых проверок будут приниматься лично руководителем контролирующего органа и под его персональную ответственность

Длительность проведения проверки не может превышать 10 рабочих дней, за исключением проверок, проводимых по поручению органов уголовного преследования по возбужденному уголовному делу.