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ЭКОНОМИКА РБ
ПРОВЕРОЧНУЮ НАГРУЗКУ НА СУБЪЕКТЫ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ БЕЛАРУСИ МИНИМИЗИРУЮТ
14:06 06.06.2022
Контролирующим и надзорным органам, подчиненным правительству, поручено минимизировать проверочную нагрузку на субъекты хозяйствования. Об этом сообщает Telegram-канал правительства Беларуси.
Согласно информации, решения о включении в план выборочных проверок и проведении внеплановых проверок будут приниматься лично руководителем контролирующего органа и под его персональную ответственность
Длительность проведения проверки не может превышать 10 рабочих дней, за исключением проверок, проводимых по поручению органов уголовного преследования по возбужденному уголовному делу.
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