Более 20 научно-технических разработок представит БГУ на Международной специализированной выставке «Белагро-2022» (выставочный центр Китайско-белорусского индустриального парка «Великий Камень», Смолевичский район, пр-т Пекинский, 29), которая пройдет 7-11 июня в Минске.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в университете, БГУ продемонстрирует удобрения, ветеринарные препараты, а также средства для обработки сельскохозяйственных производственных помещений. В частности, будет представлен биопрепарат «Корнеплюс». Он предназначен для стимуляции корневой системы растений, повышения их урожайности и улучшения качества плодов. Удобрение подходит для применения на предприятиях агропромышленного комплекса и личных приусадебных участках. По сравнению с зарубежными аналогами белорусская новация имеет высокую эффективность и низкую стоимость.

Также посетители смогут ознакомиться с серией ветеринарных биопрепаратов для лечения и профилактики болезней сельскохозяйственных животных. Их главной отличительной особенностью является многофункциональность и видоспеципифичность, обусловленная введением в состав защитных белков – интерферонов.

Кроме этого, в числе экспонатов университета дезинфицирующие средства «ВАЛИСАН», «НАВИСАН-1» и «СУПЕРСЕПТ». Они обладают высокой эффективностью в отношении широкого спектра возбудителей бактериальных, вирусных и грибковых заболеваний, также поглощают запахи.

Участниками Международной специализированной выставки «Белагро-2022» станут более 400 компаний из Беларуси, России, Германии, Китая и Польши. Свои новинки представят практически все белорусские предприятия сельскохозяйственного профиля.