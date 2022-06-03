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ЭКОНОМИКА РБ
ЕАБР ПРОГНОЗИРУЕТ СНИЖЕНИЕ ПРОФИЦИТА ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ БЕЛАРУСИ В 2022 ГОДУ ДО $1-1,5 МЛРД
13:41 06.06.2022
Положительное сальдо внешней торговли Беларуси в целом по 2022 году может составить порядка $1-1,5 млрд. Об этом говорится в еженедельном макроэкономическом обзоре Евразийского банка развития (ЕАБР).
В нем отмечается, что внешнеторговый оборот товаров Беларуси в апреле сократился на 24,5% г/г в стоимостном объеме. Экспорт снизился на 22,4% г/г из-за уменьшения поставок в страны вне СНГ на 37% г/г и страны СНГ, кроме России, на 75,4% г/г. Поставки белорусских товаров в Россию в апреле выросли на 16,2% г/г, что может указывать на частичную переориентацию торговых потоков.
Стоимостной объем импорта товаров в апреле снизился на 26,3% г/г в условиях ослабления потребительского и инвестиционного спроса в Беларуси.
«Из-за ожидаемой просадки импорта сальдо внешней торговли в целом по текущему году прогнозируется профицитным около $1-1,5 млрд после $3,8 млрд в 2021 году», - говорится в обзоре.
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