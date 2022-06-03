Национальный центр маркетинга совместно с посольствами Беларуси в Египте, Кении, Нигерии и ЮАР 14 июня 2022 г. организует видеоконференцию «Объективный взгляд на бизнес в Африке».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Национальном центре маркетинга, в ходе видеоконференции руководители дипломатических миссий расскажут о специфике африканского рынка, приоритетных направлениях сотрудничества и востребованности отдельных секторов белорусской экономики в Африканском регионе, а также дадут практические рекомендации по установлению деловых контактов с партнерами в странах Африки.

К участию в мероприятии приглашаются представители государственных органов Беларуси, а также заинтересованные предприятия-экспортеров принять участие в видеоконференции.

Для осуществления регистрации на мероприятие необходимо заполнить онлайн-форму.

На указанный при регистрации адрес электронной почты участникам будут направлены программа, технические требования к подключению через платформу webinar.ru и ссылка на подключение к видеоконференции.