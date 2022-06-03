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ЭКОНОМИКА РБ


БЕЛОРУСЫ СТАЛИ БОЛЬШЕ ПУТЕШЕСТВОВАТЬ ПО СТРАНЕ


13:10 06.06.2022

Белорусы стали больше путешествовать по стране. Об этом перед диалоговой площадкой "PRO-ТУРИЗМ: отраслевая аналитика и тренды 2022" сказал журналистам заместитель премьер-министра Беларуси Игорь Петришенко.

"Мы действительно усовершенствовали инфраструктуру транспортного сообщения, развиваем различные виды туризма. И приятно, что наши гиганты БЕЛАЗ, МАЗ и МТЗ вызывают интерес у большинства людей, туристов, самое главное - иностранцев. Функционирует наша туристическая зона приграничная, безвизовый режим, несмотря на все пандемические ограничения, которые были введены со стороны наших соседей, а мы не вводили этих ограничений. Все должно сейчас оживиться, и мы должны наверстать те моменты, которые пропустили с учетом локдаунов у наших соседей", - сказал Игорь Петришенко, которого цитирует пресс-служба правительства.

Он добавил, что все области развивают пилотные туристические проекты.

"Мы посмотрели на них, сегодня обсудим, какой эффект, каков результат, связанный с активизацией наших туристических возможностей. Наша страна богата достопримечательностями, хорошей инфраструктурой. Самое главное, что люди стремятся путешествовать. И весь положительный опыт мы будем масштабировать и развивать. Поэтому все, что здесь было представлено нашими туристическими кампаниями, - это только маленькая толика. Сейчас мы будем обмениваться опытом и вырабатывать дополнительные стимулирующие аспекты практической реализации определенных решений", - сказал заместитель премьер-министра.

Он отметил, что в Беларуси есть нормативно-правовая база, которая стимулирует турбизнес.

"У нас нормативно-правовая база откорректирована и соответствует всем мировыми трендам. Даже есть собственные наши ноу-хау, которые мы развиваем по видам туризма, по направлениям. Это дает нам результаты. Мы приняли поправки в прошлом году, чтобы урегулировать негативные моменты и защитить нашего туриста. Поэтому милости просим и компании, и иностранных туристов - приезжайте", - сказал Игорь Петришенко.
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