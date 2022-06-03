За январь-май 2022 года индивидуальные предприниматели уплатили в бюджет Брестской области 52,6 млн рублей налогов и других платежей.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре областной инспекции МНС, это на 14,3 млн рублей, или на 37,2% больше по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.

Наибольший вклад в формировании бюджета обеспечили индивидуальные предприниматели, применяющие упрощенную систему налогообложения (42,2% от общей суммы поступлений индивидуальных предпринимателей) и общий порядок налогообложения (40,6%). На индивидуальных предпринимателей, являющихся плательщиками единого налога, приходится 16,2% поступлений.

Доля платежей от индивидуальных предпринимателей в бюджете Брестской области составила 6,0%, что на 0,9% больше, чем за сопоставимый период 2021 года.