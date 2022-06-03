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ЭКОНОМИКА РБ
ИП БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 5 МЕСЯЦЕВ ВНЕСЛИ 52,6 МЛН РУБЛЕЙ В БЮДЖЕТ
11:40 06.06.2022
За январь-май 2022 года индивидуальные предприниматели уплатили в бюджет Брестской области 52,6 млн рублей налогов и других платежей.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре областной инспекции МНС, это на 14,3 млн рублей, или на 37,2% больше по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.
Наибольший вклад в формировании бюджета обеспечили индивидуальные предприниматели, применяющие упрощенную систему налогообложения (42,2% от общей суммы поступлений индивидуальных предпринимателей) и общий порядок налогообложения (40,6%). На индивидуальных предпринимателей, являющихся плательщиками единого налога, приходится 16,2% поступлений.
Доля платежей от индивидуальных предпринимателей в бюджете Брестской области составила 6,0%, что на 0,9% больше, чем за сопоставимый период 2021 года.
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