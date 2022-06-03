Тарифы, установленные для населения на теплоснабжение и электроэнергию, используемую для отопления и горячего водоснабжения в жилых домах и квартирах, в текущем году сохранятся на уровне 1 января 2022 г.

Как сообщает Telegram-канал правительства Беларуси, такое решение принято оперативно-ситуационным штабом при Совете министров.

«Снижение финансовых расходов населения по оплате данных коммунальных услуг до конца года составит около 17 млн рублей», – говорится в сообщении.