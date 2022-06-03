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ЭКОНОМИКА РБ
В БЕЛАРУСИ ТАРИФЫ НА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ЭЛЕКТРИЧЕСТВО ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ ПОВЫШАТЬСЯ НЕ БУДУТ С 1 ИЮНЯ
11:36 06.06.2022
Тарифы, установленные для населения на теплоснабжение и электроэнергию, используемую для отопления и горячего водоснабжения в жилых домах и квартирах, в текущем году сохранятся на уровне 1 января 2022 г.
Как сообщает Telegram-канал правительства Беларуси, такое решение принято оперативно-ситуационным штабом при Совете министров.
«Снижение финансовых расходов населения по оплате данных коммунальных услуг до конца года составит около 17 млн рублей», – говорится в сообщении.
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