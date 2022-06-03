В ОАО «Белшина» на прошлой неделе была собрана и свулканизована шина с дорожным направленным рисунком протектора 255/55R19 модели BEL-340 линейки Astarta SUV.

Как сообщается на сайте предприятии, это первая легковая шина на 19 дюймов, которая предназначена для эксплуатации на легковых автомобилях класса SUV. Разработали ее специалисты управления проектирования и конструирования шин инженерно-технического центра «Белшины».

Стоит отметить, что выпуск этой шины стал возможен благодаря разработке и изготовлению соответствующей технологической оснастки. Заслуга в решении этого вопроса принадлежит коллективу механического завода.

С ноября 2021 года в этом структурном подразделении шла работа по разработке конс­трукторской документации и технологии изготовления на барабан для сборки шин на 19 дюймов и доработке брекерного барабана.