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ЭКОНОМИКА РБ
ЭКСПОРТ БЕЛОРУССКОЙ СЕЛЬХОЗПРОДУКЦИИ ЗА 4 МЕСЯЦА ВЫРОС НА 11%
10:59 06.06.2022
Экспорт белорусской сельскохозяйственной продукции за 4 месяца 2022 года составил более 2,2 млрд. долларов. Об этом сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси.
По его словам, рост составил порядка 111% к аналогичному периоду прошлого года.
Экспорт продукции АПК в страны Западной Европы, несмотря на санкции, также показал рост - порядка 154%.
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