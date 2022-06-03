Экспорт белорусской сельскохозяйственной продукции за 4 месяца 2022 года составил более 2,2 млрд. долларов. Об этом сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси.

По его словам, рост составил порядка 111% к аналогичному периоду прошлого года.

Экспорт продукции АПК в страны Западной Европы, несмотря на санкции, также показал рост - порядка 154%.