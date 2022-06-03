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ЭКОНОМИКА РБ
СУБЪЕКТЫ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ БЕЛАРУСИ СМОГУТ ЗАКЛЮЧАТЬ ДОГОВОРЫ ТРАНСПОРТНОЙ ЭКСПЕДИЦИИ БЕЗ КОНКУРСА
10:50 06.06.2022
Субъекты хозяйствования смогут заключать договоры транспортной экспедиции без проведения процедур закупок, установленных законодательством. Об этом сообщает Telegram-канал правительства Беларуси.
«Заключение договоров без конкурса позволит ускорить и дебюрократизировать транспортно-логистические процессы, а также выбирать отечественного перевозчика напрямую», - говорится в сообщении.
Соответствующий проект нормативного акта поручено подготовить Минтрансу.
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