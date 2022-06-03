ЭКОНОМИКА РБ

СУБЪЕКТЫ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ БЕЛАРУСИ СМОГУТ ЗАКЛЮЧАТЬ ДОГОВОРЫ ТРАНСПОРТНОЙ ЭКСПЕДИЦИИ БЕЗ КОНКУРСА

10:50 06.06.2022 Субъекты хозяйствования смогут заключать договоры транспортной экспедиции без проведения процедур закупок, установленных законодательством. Об этом сообщает Telegram-канал правительства Беларуси. «Заключение договоров без конкурса позволит ускорить и дебюрократизировать транспортно-логистические процессы, а также выбирать отечественного перевозчика напрямую», - говорится в сообщении. Соответствующий проект нормативного акта поручено подготовить Минтрансу.