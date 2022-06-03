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ЭКОНОМИКА РБ
КГК ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ ВЫЯВИЛ В 2022 ГОДУ НАРУШЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В 68 ТОРГОВЫХ ОБЪЕКТАХ
10:36 06.06.2022
Комитет государственного контроля Гомельской области за истекший период текущего года выявил нарушения законодательства в 68 торговых объектах, в том числе пресечены факты необоснованного завышения цен на социально значимые товары в 31 объекте, или 46% от числа охваченных контрольными мероприятиями.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Комитете госквонтроля Гомельской области, в магазинах Добрушского, Чечерского и Речицкого районов и Гомеля на рыбу мороженую, мясные полуфабрикаты, яблоки, картофель, овощи, хлопья овсяные, крупы, масло растительное, муку, макаронные изделия, мясо птицы, кофе применялись надбавки от 32% до 87% вместо 25%-30%. После вмешательства Комитета розничные цены приведены в соответствие.
В 59 объектах (87% от числа подвергнутых контролю) не соблюдались требования технических регламентов по безопасности и маркировке при реализации пищевой продукции (отсутствовали качественные документы, необходимая информация для потребителей). К примеру, на гомельских рынках пресечены факты реализации продуктов с заменителями молочного жира (спред, творожный и сырный продукты), которые фасовались в пищевую пленку, пакеты и продавались под видом масла сливочного, творога и сыра.
В 22 объектах (32%) в продаже находилась плодоовощная продукция с гнилью, потерей товарного вида, не соблюдались температурные режимы хранения продуктов, реализовывалась продукция с истекшими сроками годности. Например, в одном из магазинов Гомеля из продажи было изъято20 кг просроченных колбасных изделий и мясной продукции, на гомельском рынке – более25 кг испорченных охлажденных мясных полуфабрикатов.
За многочисленные нарушения законодательства при реализации пищевой продукции Комитетом приостанавливалась работа двух торговых объектов известной торговой сети Гомеля.
По результатам контрольно-аналитическим мероприятий к административной ответственности привлечены 8 субъектов хозяйствования и 11 виновных лиц.
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