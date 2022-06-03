Премьер-министр Роман Головченко рассказал о планируемых мерах поддержки предприятий.

"Правительство вынесло целый ряд предложений по модернизации условий ведения хозяйственной деятельности и помощи государства в этот непростой период для наших экономических агентов - предприятий всех форм собственности", - сказал Роман Головченко, которого цитирует пресс-служба правительства.

По его словам, те или иные решения будут приниматься правительством и облисполкомами.

"Речь идет в первую очередь о таких мерах фискальной политики, как предоставление рассрочек и отсрочек по платежам НДС, сокращение сроков возврата НДС. Мы поставили задачу, что в ближайшее время должно быть принято решение по кардинальному сокращению этих сроков, чтобы у предприятий не было кассового разрыва, связанного с уплатой налога на добавленную стоимость", - отметил глава правительства.

Он сообщил, что меры поддержки будут касаться предоставления отсрочек и рассрочек уплаты не только налогов, но и ввозных таможенных пошлин. Такое решение готовится.

Планируется, что на уровне местных органов власти будут приняты решения о недопущении увеличения ставок налогов на недвижимость для предприятий в этом году.

"Налоговым кодексом такая возможность предоставлена, но это решение принималось в несколько других условиях. Сейчас мы считаем, что это делать нецелесообразно", - добавил Роман Головченко.

Кроме того, уже принято решение о недопущении повышения базовой арендной ставки. Она уже зафиксирована в белорусских рублях.