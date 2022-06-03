ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
06.06.2022

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


РАЗРАБОТКИ БГУ ПРЕДСТАВЯТ НА МЕЖДУНАРОДНОЙ ВЫСТАВКЕ «ТИБО-2022»


09:46 06.06.2022

Разработки БГУ будут представлены на XXVIII Международной выставке «ТИБО-2022», которая открывается 6 июня в Минске (пр-т Победителей, 111а).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в университете, в экспозицию БГУ включат 3D-принтер механико-математического факультета. На этом приборе в период пандемии студенты печатали держатели для медицинских масок, увлажнители кислорода, переходники для кислородных точек и адаптеры для снорклов. Также факультетом радиофизики и компьютерных технологий (ФРФиКТ) будет представлен программный пакет ORFhunteR, созданный для автоматического определения открытых рамок считывания в молекулах РНК человека. Физический факультет продемонстрирует научно-учебный лазерный лабораторный комплекс по оптическому манипулированию микрообъектами и учебный программный комплекс для моделирования процессов взаимодействия лазерного излучения с нелинейными средами и наноструктурированными материалами.

Кроме того, для посетителей выставки подготовлен ряд видеороликов о цифровой трансформации БГУ, лазерном пинцете и его использовании в научном и образовательном процессе.

На тематическом заседании «E-education, open science, innovation infrastructure: цифровизация образования, науки и инновационной инфраструктуры» с докладом «Проектирование защищенного облачного репозитория письменных работ обучающихся» выступит начальник центра информационных технологий Виктор Кочин.

В рамках форума запланированы презентации образовательного направления «Зеленая химия для Национального детского технопарка», реализуемого на базе химического факультета, и проекта «Программирование – первая профессия» ФРФиКТ. Этот же факультет представит методику «Азбука физики и математики».

Разработки технопарка «УНИТЕХПРОМ БГУ» разместят в коллективном разделе Государственного комитета по науке и технологиям и Министерства образования Беларуси. Это сверхмалые орбитальные космические аппараты BSUSat-1 и BSUSat-2. Также в экспозицию включен многофункциональный комплекс «Alma Meter 2», предназначенный для исследования и генерации электрических сигналов и преобразования сигналов от датчиков физических величин. Его применение возможно в радиоэлектронной, приборостроительной и других областях хозяйственной деятельности, научно-исследовательских лабораториях и учебных учреждениях.

Напомним, Международный форум проводится в Беларуси ежегодно. В этом году свои инновации представят около 70 белорусских и российских компаний. Также запланирована работа Торгового отдела Посольства Республики Корея.

Международная выставка «ТИБО» – это площадка для обмена передовым международным опытом, обсуждения государственной политики в информационной сфере, генерации инновационных знаний и обсуждения механизмов внедрения новейших технологических трендов в различные сферы экономики, бизнеса и жизни современного общества.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 06.06.2022
валюта курс
EUR 2.7864
USD 2.6109
RUB 4.2141
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 03.06.2022
валюта курс +/-
EUR 2.7864 +0.0374
USD 2.6109 +0.0151
RUB 4.2141 -0.0104
все курсы архив

Курсы в банках
на 06.06.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.8000 2.8300
USD 2.6150 2.6350
RUB 3.3000 4.2200
подробнее

Конвертация в банках
на 06.06.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0700 1.0850
EUR/RUB 66.1000 83.0000
USD/RUB 62.5000 78.0000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте