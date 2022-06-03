Разработки БГУ будут представлены на XXVIII Международной выставке «ТИБО-2022», которая открывается 6 июня в Минске (пр-т Победителей, 111а).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в университете, в экспозицию БГУ включат 3D-принтер механико-математического факультета. На этом приборе в период пандемии студенты печатали держатели для медицинских масок, увлажнители кислорода, переходники для кислородных точек и адаптеры для снорклов. Также факультетом радиофизики и компьютерных технологий (ФРФиКТ) будет представлен программный пакет ORFhunteR, созданный для автоматического определения открытых рамок считывания в молекулах РНК человека. Физический факультет продемонстрирует научно-учебный лазерный лабораторный комплекс по оптическому манипулированию микрообъектами и учебный программный комплекс для моделирования процессов взаимодействия лазерного излучения с нелинейными средами и наноструктурированными материалами.

Кроме того, для посетителей выставки подготовлен ряд видеороликов о цифровой трансформации БГУ, лазерном пинцете и его использовании в научном и образовательном процессе.

На тематическом заседании «E-education, open science, innovation infrastructure: цифровизация образования, науки и инновационной инфраструктуры» с докладом «Проектирование защищенного облачного репозитория письменных работ обучающихся» выступит начальник центра информационных технологий Виктор Кочин.

В рамках форума запланированы презентации образовательного направления «Зеленая химия для Национального детского технопарка», реализуемого на базе химического факультета, и проекта «Программирование – первая профессия» ФРФиКТ. Этот же факультет представит методику «Азбука физики и математики».

Разработки технопарка «УНИТЕХПРОМ БГУ» разместят в коллективном разделе Государственного комитета по науке и технологиям и Министерства образования Беларуси. Это сверхмалые орбитальные космические аппараты BSUSat-1 и BSUSat-2. Также в экспозицию включен многофункциональный комплекс «Alma Meter 2», предназначенный для исследования и генерации электрических сигналов и преобразования сигналов от датчиков физических величин. Его применение возможно в радиоэлектронной, приборостроительной и других областях хозяйственной деятельности, научно-исследовательских лабораториях и учебных учреждениях.

Напомним, Международный форум проводится в Беларуси ежегодно. В этом году свои инновации представят около 70 белорусских и российских компаний. Также запланирована работа Торгового отдела Посольства Республики Корея.

Международная выставка «ТИБО» – это площадка для обмена передовым международным опытом, обсуждения государственной политики в информационной сфере, генерации инновационных знаний и обсуждения механизмов внедрения новейших технологических трендов в различные сферы экономики, бизнеса и жизни современного общества.