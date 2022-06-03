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ЭКОНОМИКА РБ
ПАССАЖИРСКИЙ ТРАНСПОРТ МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ ПЕРЕВЕЗ 142,4 МЛН ЧЕЛОВЕК В 2021 ГОДУ
09:37 06.06.2022
В Могилевской области в 2021 году всеми видами пассажирского транспорта (включая таксомоторный) перевезено 142,4 млн человек, или 92,8% к уровню 2020 года.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, пассажирооборот составил 945,4 млн пассажиро-километров и снизился на 7,9%. Ежедневно пассажирским транспортом перевозилось более 390 тыс. человек.
В общем объеме перевозок пассажиров почти три четверти (73%) пассажиров перевезено автобусным транспортом, на городской электрический транспорт приходилось 25,5% пассажиров.
В общем объеме пассажирооборота удельный вес автобусного транспорта составлял 82,1%, троллейбусами – 13,6%.
Автобусами в 2021 году перевезено 103,9 млн. человек, или 91,9% к уровню 2020 года, пассажирооборот составил 776,6 млн пассажиро-километров, что на 9,2% меньше уровня прошлого года В общем объеме перевозок пассажиров автобусами в регулярном сообщении доля городских перевозок составила 94,3%, пригородных – 5%, междугородных – 0,7%. Доля международных перевозок в 2021 году незначительна. Ежедневно автобусами перевозилось более 284 тыс. человек.
Троллейбусами в 2021 году перевезено 36,3 млн человек, или 93,9% к уровню 2020 года, пассажирооборот составил 128,2 млн. пассажиро-километров и снизился на 6,5%. Ежедневно услугами троллейбусного транспорта пользовались около 100 тыс. пассажиров.
Внутренним водным транспортом по экскурсионно-прогулочному маршруту перевезено 0,3 тыс. человек, или 15% к уровню 2020 года.
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