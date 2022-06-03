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ЭКОНОМИКА РБ
В БЕЛАРУСИ ЛЕГАЛИЗУЮТ «ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ ИМПОРТ»
09:23 06.06.2022
В Беларуси легализуют «параллельный импорт». Об этом сообщает Telegram-канал правительства Беларуси.
«Решение о разработке проекта законодательного акта, предусматривающего легализацию ”параллельного импорта“ товаров, а также возможность использования программного обеспечения и других объектов в цифровой сфере без разрешения правообладателей принято оперативно-ситуационным штабом при Совмине. Тем самым будет предоставлена возможность ввозить оригинальный товар не только самим правообладателям объекта интеллектуальной собственности или их официальным дистрибьюторам, но и любым импортерам», - говорится в сообщении.
В нем поясняется, сто установление данной временной меры направлено «на недопущение дефицита товаров импортного производства и насыщение потребительского рынка».
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