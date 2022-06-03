Поезд Минск-Анапа за первый месяц курсирования перевез более 3500 пассажиров, сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре БЖД.

Напомним, поезд № 390/389 Минск-Анапа формирования Белорусской железной дороги с периодичностью курсирования один раз в 4 дня был назначен со 2 мая 2022 года.

Кроме того, для пассажиров Белорусской железной дороги организована возможность круглогодичного проезда на курорты Краснодарского края, такие как Адлер, Сочи, Туапсе, поездом № 302/301 Минск/Гомель-Адлер формирования БЖД, отправлением из Минска и Адлера по нечетным числам. В мае им воспользовались более 14 500 пассажиров.

Глубина продажи билетов на поезда международных линий № 390/389 Минск-Анапа и № 302/301 Минск/Гомель-Адлер составляет 45 суток до дня отправления. В настоящее время на этот период реализовано уже более 18 тыс. проездных документов. Спросом у пассажиров пользуются как плацкартные, так и купейные вагоны.

БЖД напоминает, что реализация проездных документов в купейные вагоны при проезде в международном сообщении с Российской Федерацией осуществляется с применением системы динамического управления тарифами и стимулирования спроса. Ее основными критериями являются уровень процента занятости мест в вагоне и сроки приобретения проездных документов (билетов) пассажирами. По мере роста заполняемости вагона и приближения даты отправления поезда стоимость проезда постепенно возрастает. Таким образом, планируя поездку заранее, пассажир может сэкономить до 24% от общей стоимости проезда в зависимости от маршрута следования.

При этом проезд железнодорожным транспортом в сообщении Беларусь-Россия предусмотрен только для граждан Беларуси и Российской Федерации.