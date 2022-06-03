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ЭКОНОМИКА РБ


ЗАПУСК ПЛОЩАДКИ ПО ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЮ БУДЕТ СПОСОБСТВОВАТЬ БЫСТРОЙ АДАПТАЦИИ ЭКОНОМИКИ К САНКЦИОННЫМ ОГРАНИЧЕНИЯМ - МИНЭКОНОМИКИ


18:44 03.06.2022

Запуск электронной площадки по импортозамещению будет способствовать быстрой адаптации экономики к санкционным ограничениям. Об этом заявил 3 июня 2022 года министр экономики Александр Червяков во время посещения Белорусской универсальной товарной биржи.

Ранее Минэкономики совместно с крупными государственными промышленными предприятиями и частным бизнесом инициировали создание электронной площадки по импортозамещению. Белорусская универсальная товарная биржа эту задачу успешно выполнила. Сегодня цифровая платформа активно функционирует и пользуется спросом. Уже совершено более 500 сделок.

По мнению министра экономики, это новый шаг в организации работы по импортозамещению в стране.

«Комплексная практическая работа по импортозамещению ведется по трем направлениям.

Во-первых, под эгидой Минпрома Беларуси и Минпромторга России работают 8 отраслевых подгрупп: авто- и сельхозмашиностроение, станкостроение, электроника, легкая и химическая промышленность, фармацевтика, топливно-энергетическое машиностроение.

Во-вторых, Минэкономики совместно с Фондом финансовой поддержки предпринимателей организует встречи с крупными государственными предприятиями и частным бизнесом в регионах. Такие мероприятия ускоряют поиск деловых партнеров, вовлекают малый и средний бизнес в кооперационные цепочки с «промышленными гигантами». Тем самым, мы выполняем поручение Главы государства по вовлечению МСП в импортозамещение и производственную кооперацию.

Третьим элементом этой конструкции становится запуск онлайн-биржи, способной соединить цепочку потребителей импортных товаров из недружественных стран с теми, кто может предложить их замену либо начать изготавливать отечественные аналоги на собственных производствах.

Эта трехуровневая система позволит ускорить процессы в импортозамещении, нивелировать внешние ограничения, найти предприятиям ниши для своей продукции и создавать новые производства», – отметил Александр Червяков, которого >цитирует Министр экономики считает необходимым активнее привлекать на электронную площадку как государственные предприятия, так и частный бизнес. Это станет значимым шагом в налаживании кооперационных связей между предприятиями, позволит быстрее адаптировать нашу экономику к санкционным ограничениям и повысить ее устойчивость.
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