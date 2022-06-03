"СветлогорскХимволокно" с 2017 года практически удвоило производство импортозамещающей продукции. Об этом заявил гендиректор предприятия Василий Костюкевич.

Как сообщает Telegram-канал «Гомельщина официально», на предприятии разработана и принята программа импортозамещения.

"Удельный вес импортозамещающей продукции в общем объеме производства порядка 80%. Более 20% мы перерабатываем в Беларуси, остальное экспортируем в 35 стран. Вся наша продукция востребована на мировых рынках", - рассказал Василий Костюкевич.

Импортозамещающая продукция предприятия - это полиэфирная нить, углеродные и нетканые материалы, трикотажные полотна, полипропиленовые ткани, мешки.

"В этом году мы освоили производство одноразовых перчаток. Это перчатки универсальные, медицинские, бытовые", - добавил Василий Костюкевич.

Он также отметил, что предприятие, где в основном установлено импортное оборудование, сегодня работает с белорусским партнерами и по изготовлению некоторых запасных частей, деталей для оборудования. Прорабатываются и альтернативные пути закупки сырья, материалов.