ОАО «Минский тракторный завод» впервые продемонстрирует беспилотный трактор BELARUS-А3523і на Международной специализированной выставке «Белагро-2022», которая пройдет в Китайско-белорусском индустриальном парке «Великий камень» 7-11 июня.

Как сообщает Telegram-канал МТЗ, особенностью нынешней экспозиции от «МТЗ-ХОЛДИНГ» станет представление не просто тракторов, а технологии – машины будут представлены вместе с навесным оборудованием.

Так, будут модернизированная «восемьдесят двойка» с плугом ПЛН 3-35 производства Минского завода шестерен, тракторы из обновленной линейки – BELARUS-1222.3 и 2022.3 с мульчерами, самый мощный серийно выпускаемый BELARUS-3525, а также BELARUS-921.3 с новой облицовкой и BELARUS-1523.3 с новым капотом.

Бобруйский завод тракторных деталей и агрегатов покажет малогабаритную технику с коммунальным оборудованием, Сморгонский агрегатный — мини-тракторы, выполненные в металле и пластике, Мозырский машиностроительный — гусеничный BELARUS-2103.

Стенд разместится там же, где в прошлом году – возле центрального входа на выставку. Он будет выполнен в новом фирменном стиле, который завод презентовал в свой 76-й день рождения.