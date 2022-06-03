С начала 2022 года Витебская областная инспекция Госстандарта проверила объем и массу фасованной пищевой продукции у 27 субъектов хозяйствования региона.

Как сообщает Telegram-канал Госстандарта «Безопасность и качество», всего было проверено более 130 наименований круп, приправ, кондитерских изделий, сухофруктов, орехов и других товаров. В результате были выявлены нарушения.

Так, производители предлагали для реализации фасованную пищевую продукцию с недовложением: фактическая масса товара в упаковке оказывалась меньше заявленной в маркировке от 3% до 16%. Например, при проверке фасованного хлеба недовес составил от 3% до 8%, фиников – от 11% до 16%.

Высота шрифта, указывающего массу товара на упаковке, была вдвое меньше установленного минимального размера (не менее 2 мм в маркировке продуктов питания).

Кроме того, в маркировке указывалось неопределенное количество товара: 250±50 г, 0,604 кг±5 %, что не допускается.