Проект «Рейтинг Байнета» объявил результаты весенних рейтингов 2022 г.

По итогам Конкурса сайтов были составлены рейтинг web-студий, SEO-компаний и рейтинг креативности web-студий Беларуси в 2022 г.

Также в этом году составлены отраслевые рейтинги web-разработчиков и SEO-компаний, которые учитывают специализации компаний в той или иной сфере бизнеса их клиентов.

В этом году в рейтинге web-разработчиков приняло участие 12 компаний. За 2021 год участники рейтинга реализовали 762 проекта, а их суммарный оборот составил около $5 млн. При этом 67% проектов имели бюджет до $3,5 тыс. и только 4% - более $30 тыс.

Топ-3 рейтинга web-разработчиков составили компании Новый сайт, МедиаЛайн, Mediapark.

В конкурсе сайтов участвовали проекты, запущенные в период с 1 января по 31 декабря 2021 г. Всего в конкурсе приняло участие 32 сайта. Самыми популярными номинациями стали «Корпоративный сайт», «Интернет-магазины» и «Лендинги». Гран-при конкурса (максимальное количество баллов членов жюри) получил сайт ЗАО «МТБанк», который был создан компаниями «Новый сайт» и Flex.Media.

В рейтинге SEO-компаний Беларуси в этом году приняло участие 12 агентств. За 2021 год они реализовали 1,723 тыс. проектов, что на 19% больше, чем в 2022 году. Средний чек в месяц на SEO составляет $350. Суммарный оборот участников рейтинга превысил $6 млн. Темпы роста данного сегмента digital-услуг обусловлены в основном ростом количества интернет-сайтов в Сети.

Топ-3 рейтинга SEO-компаний включает компании CLICKMEDIA, Cropas, Seologic.

«Рейтинг Байнета» остается независимым и неаффилированным ни с одним из участников рынка проектом. Основные цели проекта — способствовать улучшению бизнес-отношений между заказчиками и исполнителями в интернет-бизнесе, отслеживать динамику развития рынка и тренды. Рейтинги помогают дать заказчикам объективную информацию об основных игроках рынка и их компетенциях по ряду ключевых параметров в различных сегментах интернет-услуг.