С 6 по 10 июня в Минске пройдет XXVIII Международный форум по информационно-коммуникационным технологиям «ТИБО-2022».

Государственный комитет по науке и технологиям совместно с Белорусским институт системного анализа и информационного обеспечения научно-технической сферы выступит организатором коллективного раздела научно-технических разработок на XXVIII Международной специализированной выставке «ТИБО-2022», проводимой в рамках форума.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ГКНТ, на площадях экспозиции «Образование, наука, инновации» раздел будет представлен научно-технологическими парками Министерства образования Республики Беларусь, Белорусским инновационным фондом, Республиканской научно-технической библиотекой, научно-технологическим парком ООО «ИнКата» и резидентом научно-технологического парка ООО «ИнКата» – ЧУП «Ремаго». В рамках раздела также будет демонстрироваться экспозиция победителей республиканского проекта «100 идей для Беларуси».

Официальное открытие XXVIII Международной специализированной выставки «ТИБО-2022» состоится 6 июня в 14.00 на Протокольной площадке выставочного павильона (МКСК «Минск-арена», пр. Победителей, 111а).

Международный форум по информационно-коммуникационным технологиям проводится в Республике Беларусь ежегодно и представляет собой площадку для обмена новыми достижениями и передовым опытом в сфере информационных технологий.

Насыщенная программа Форума «ТИБО-2022» включает 37 тематических мероприятий, посвященных цифровой трансформации основных секторов экономики и государственного управления, среди которых официальное открытие форума – пленарное заседание «Цифровое будущее», II Форум «Цифровая экономика» (DEF), V Белорусский ИКТ Саммит, IV Евразийский цифровой форум (EADF).

Ключевым мероприятием станет Официальное открытие форума ТИБО-2022 – Пленарное заседание «Цифровое будущее». В рамках мероприятия будет обсуждаться международный опыт цифровой трансформации, пути преодоления существующих барьеров и способы интенсификации процессов цифровизации, вопросы развития международного сотрудничества.