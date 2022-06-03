Подведены итоги первого летнего благотворительного аукциона доменных имен.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в СООО «Белорусские облачные технологии» (beCloud), на аукцион, который проводится на площадке auction.cctld.by, было выставлено 1442 доменных имени. Общая сумма ставок составила Br4970.

На этот раз ставки сыграли по 20 доменам. Среди них было реализовано 3 двухсимвольных имени qq.by, yl.by, 20.by, которые, к слову, считаются достаточно редкими, и 1 кириллический домен удачник.бел.

Победителями первого летнего аукциона стали: talks.by – Br2494; qq.by – Br614; yl.by – Br414; удачник.бел – Br144; prolex.by – Br124.

Большой интерес участники первых летних торгов проявили к лотам территориальной направленности. На аукционе были реализованы доменные имена minsk-minsk.by, whereminsk.by, vborisove.by, borisovnews.by, profilbrest.by.

Все вырученные на аукционе средства (за вычетом стандартной стоимости доменов) направляются в детские дома Беларуси на поддержку детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.