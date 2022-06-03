В Гродненской области в 2021 году всеми видами пассажирского транспорта (включая таксомоторный) перевезено 111,2 млн человек, или 96,3% к уровню 2020 года.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, пассажирооборот составил 798,6 млн пассажиро-километров, или 92,4%. Ежедневно пассажирским транспортом перевозится 304,7 тыс. человек.

В общем объеме перевозок пассажиров 70,1% пассажиров перевезено автобусным транспортом, на городской электрический транспорт приходилось 26,3% пассажиров.

В общем объеме пассажирооборота наибольший удельный вес занимал автобусный транспорт (81%), на городской электрический транспорт приходилось 12,1%.

Автобусами в 2021 году перевезено 77,9 млн человек, или 95,4% к уровню 2020 года, пассажирооборот составил 646,8 млн пассажиро-километров, или 90,2%. В общем объеме перевозок пассажиров автобусами в регулярном сообщении доля городских перевозок составила 90,9%, пригородных – 7,4%, междугородных – 1,7%, международных – 0,02%. Ежедневно автобусами перевозится 213,6 тыс. человек.

Троллейбусами в 2021 году перевезено 29,2 млн человек, или 96,4% к уровню 2020 года, пассажирооборот составил 96,7 млн пассажиро-километров, или 96,4%. Ежедневно услугами троллейбусного транспорта пользовались 80 тыс. пассажиров.

Внутренним водным транспортом в 2021 году перевезено 23,3 тыс. человек, что в 3,3 раза больше, чем в 2020 году.